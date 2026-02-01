Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
Dünya
AA 01.02.2026 13:23

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını söyledi

Trump, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak." diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti.

Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler." diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Venezuela İran Hindistan
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı
14:53
15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek
14:16
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
13:51
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
13:52
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e kınama
13:48
ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor
13:41
Katil İsrail, Gazze'de sivilleri yine hedef aldı
