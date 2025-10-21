Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2025 13:24

Katil İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 20 bin 58 öğrencinin hayatını kaybettiği, 31 bin 139 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda öldürülen öğretmen ve öğrencilere ilişkin resmi veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 19 bin 910 öğrencinin hayatını kaybettiği, 30 bin 97 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

Aynı dönemde Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 148 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 1042 öğrencinin yaralandığı, 846 öğrencinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen öğretmen ve idarecilerin sayısının 1037, yaralananların sayısının ise 4 bin 740 olduğu, sadece Batı Şeria'da 228'den fazla eğitimcinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında toplam 30 okulun, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte tamamen kayıtlardan silindiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de 179 devlet okulu ve 63 üniversite binası tamamen yıkıldı. Ayrıca 118 devlet okulu ve 100'den fazla UNRWA'ya ait okul bombalanıp tahrip edildi.

İsrail, Batı Şeria'da ise El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesinde Amira İlköğretim okulu ile Tubas kentindeki Akabe İlköğretim okulunu yıktı, 8 üniversite binasına defalarca baskın ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi." 

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
14:29
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 229'a çıktı
14:47
Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı
13:48
Yerli üretim "alev dedektörü" orman yangınlarının tespiti için kullanılabilecek
13:39
Türk bilim insanı sivrisinekle mücadele için cihaz geliştirdi
13:36
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında CHP genel başkan yardımcıları hakkında yetkisizlik kararı
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ