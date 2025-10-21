Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2025 13:09

Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin tarih vermediklerini belirterek, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor." dedi.

Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa ülkelerinin Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya hazırlanmasını eleştiren Peskov, "Avrupalılar barışı desteklemiyor ve barışın tesis edilmesine katkıda bulunmuyorlar. Aksine, mümkün olan her şekilde Kiev rejimini savaşa devam etmeye teşvik ediyorlar." diye konuştu.

Putin ile Trump arasında, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin ertelendiğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor. Hem bizim hem de ABD tarafından yapılan açıklamalarda zirveye ilişkin bir tarih zaten verilmemişti." dedi.

Peskov, tarihi belirsiz bir zirvenin ertelenmesinin de bu nedenle mümkün olmadığını vurguladı.

Avrupalı liderlerin de Budapeşte'deki zirveye katılmasına ilişkin yorum yapmak için henüz erken olduğuna işaret eden Peskov, zirveye ilişkin detayların henüz netleştirilmediğini söyledi.

ETİKETLER
Rusya ABD Macaristan
Sıradaki Haber
Polonya’da sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
14:29
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 229'a çıktı
14:47
Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı
13:48
Yerli üretim "alev dedektörü" orman yangınlarının tespiti için kullanılabilecek
13:39
Türk bilim insanı sivrisinekle mücadele için cihaz geliştirdi
13:36
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında CHP genel başkan yardımcıları hakkında yetkisizlik kararı
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ