Dünya
AA 21.10.2025 12:27

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'da yapılacak zirveye giderken ülkesinin hava sahasından geçmemesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu.

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Radio Rodzina'ya yaptığı açıklamada, "Bağımsız Polonya mahkemesinin bu tür bir uçağın indirilerek şüphelinin Lahey’deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde hükümete talimat vermeyeceğinin garantisini veremem." diye konuştu.

Sikorski, Rusya'nın bunun farkında olduğunu düşündüğünü belirterek, uçağın muhtemelen farklı güzergah kullanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan'ın Putin'i davet etmesinin hoşnutsuzluğa neden olduğuna dikkati çeken Sikorski, bu durumun Macaristan'ın kendisini Batı'nın bir parçası olarak değil, Batı ile Rusya arasında bir konumda gördüğünü gösterdiğini vurguladı.

Sikorski, Rusya'dan Macaristan'a Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahaları üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya Vladimir Putin Rusya
