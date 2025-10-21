Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
Dünya
ARS Technica 21.10.2025 10:45

United Airlines uçağına çarpan gizemli cismin ne olduğu ortaya çıktı

ABD merkezli hava tahmin şirketi WindBorne Systems, geçen hafta Denver–Los Angeles seferini yapan bir United Airlines uçağının ön camını parçalayan gizemli çarpmanın kendi hava balonlarından biriyle gerçekleştiğini doğruladı.

United Airlines uçağına çarpan gizemli cismin ne olduğu ortaya çıktı

WindBorne kurucu ortağı Kai Marshland, “Bu olayda söz konusu balonun bize ait olduğunu düşünüyoruz. Pazar gecesi saat 23.00 civarında UA1093 seferine ait olası bağlantıdan haberdar olduk ve hemen inceleme başlattık. Pazartesi sabahı 06.00’da ön raporumuzu NTSB ve FAA’ya gönderdik” dedi.

Hava tahmini için kullanılan balon filosu

Altı yıl önce kurulan WindBorne Systems, küçük ve düşük maliyetli hava balonlarıyla atmosferik veriler toplayarak yapay zekâ tabanlı hava tahmin modelleri geliştiriyor. Şirketin balonları 1,2 kilogram ağırlığında ve sıcaklık, rüzgâr, basınç gibi verileri kaydediyor.

Çarpışma nasıl gerçekleşti?

Olay, perşembe günü bir Boeing 737 MAX tipi uçağın seferi sırasında yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, kokpitin önündeki iki büyük camdan birinin tamamen çatladığı görülüyor. Pilotlardan biri, cam parçacıkları nedeniyle kolundan birkaç kesi yarası aldı.

Hafta sonu boyunca olayın “uzay enkazı” kaynaklı olabileceği öne sürülmüş, ancak incelemeler sonunda çarpmanın WindBorne’a ait bir hava balonuyla meydana geldiği belirlenmişti.

Şirket: “Balonlarımız uçaklar için tehdit oluşturmuyor”

WindBorne, resmi sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde, balonlarının hava trafiği için risk oluşturmadığını vurguluyor:

“WindBorne Atlas adıyla tanımladığımız küresel balon ağımızın uçaklar veya gökyüzündeki diğer cisimlerle çarpışma ihtimali son derece düşüktür. Balonlarımız çok hafif olduğundan, olası bir çarpışmada bile ciddi hasar oluşturmazlar.”

Şirket ayrıca balonlarının FAA düzenlemelerine tamamen uygun olduğunu ve yetkili kurumlara anlık takip sistemine erişim sağladıklarını belirtti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili resmi soruşturmasını sürdürüyor. Olayda can kaybı yaşanmadı.

