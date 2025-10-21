Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
Dünya
AA 21.10.2025 09:51

Brent petrolün varili 61,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,06 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 61,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 61,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 57,18 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tansiyonun azalacağına dair iyimser açıklamalar etkili oldu.

İki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebine ilişkin olumsuz görünüm de fiyatların yükselişini sınırladı.

IEA, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 35 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.

Talebin, gelecek yıl bu yıla kıyasla daha da düşerek günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Brent Petrol ABD
