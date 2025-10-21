Puslu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 21.10.2025 07:47

Portekiz’deki füniküler kazasının nedeni açıklandı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da geçen ay meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği füniküler kazasına ilişkin ön rapor yayımlandı. Hükümetin kazaları inceleme birimi tarafından hazırlanan rapora göre, olayda çelik çekme kablosunun kopması ve bakım hataları belirleyici rol oynadı.

Portekiz’deki füniküler kazasının nedeni açıklandı

4 Eylül’de yaşanan kazada, dik bir yamaçta iki vagonun karşılıklı olarak çalıştığı tarihi füniküler raydan çıkarak bir binaya çarpmıştı. Ahşap kabin tamamen parçalanırken, 16 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

“Kablo yetersiz, sertifikasız ve yanlış monte edilmiş”

Kaza inceleme ofisinin (Office for Air and Rail Accident Prevention and Investigation) ön raporuna göre, vagonları birbirine bağlayarak ağırlık dengesini sağlayan yer altındaki çelik kablo kamu taşımacılığı için onaylı değildi ve üretici talimatlarına uygun biçimde monte edilmemişti.
Kablonun kullanım süresi bir yılı bile bulmamıştı.

Güvenlik sistemleri devre dışı kaldı

Raporda, bakım kayıtlarında beş kez “mevcut olmayan, uygulanamaz veya eski güvenlik standartlarına” atıfta bulunulduğu tespit edildi. Kablo koptuğunda sistemin elektriği kesmesi sonucu pnömatik fren devre dışı kalmış, elde kullanılan manuel fren ise aracı durdurmakta yetersiz kalmıştı.

Nihai rapor gelecek yıl açıklanacak

Yetkililer, bu raporun yalnızca ön bulguları yansıttığını, sorumluluk tespiti amacı taşımadığını belirtti. Kazanın teknik nedenleri ve olası ihmal zinciriyle ilgili kapsamlı nihai raporun gelecek yıl yayımlanması bekleniyor.

Bu kaza, Lizbon’da son yıllarda yaşanan en ölümcül toplu taşıma felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Portekiz
Sıradaki Haber
Çin’in Ay’ın karanlık yüzünden getirdiği tozda beklenmedik keşif
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:22
Ticaret Bakanlığı 3 ürün grubunun kargoyla ülkeye girişini kısıtladı
08:43
CNN, Trump ve Putin görüşmesinin ertelenebileceğini öne sürdü
08:42
50 ilde FETÖ'ye operasyon: 286 gözaltı
08:43
Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
07:39
Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü
07:09
Çin’in Ay’ın karanlık yüzünden getirdiği tozda beklenmedik keşif
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ