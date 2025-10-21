Portekiz’deki füniküler kazasının nedeni açıklandı

4 Eylül’de yaşanan kazada, dik bir yamaçta iki vagonun karşılıklı olarak çalıştığı tarihi füniküler raydan çıkarak bir binaya çarpmıştı. Ahşap kabin tamamen parçalanırken, 16 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

“Kablo yetersiz, sertifikasız ve yanlış monte edilmiş”

Kaza inceleme ofisinin (Office for Air and Rail Accident Prevention and Investigation) ön raporuna göre, vagonları birbirine bağlayarak ağırlık dengesini sağlayan yer altındaki çelik kablo kamu taşımacılığı için onaylı değildi ve üretici talimatlarına uygun biçimde monte edilmemişti.

Kablonun kullanım süresi bir yılı bile bulmamıştı.

Güvenlik sistemleri devre dışı kaldı

Raporda, bakım kayıtlarında beş kez “mevcut olmayan, uygulanamaz veya eski güvenlik standartlarına” atıfta bulunulduğu tespit edildi. Kablo koptuğunda sistemin elektriği kesmesi sonucu pnömatik fren devre dışı kalmış, elde kullanılan manuel fren ise aracı durdurmakta yetersiz kalmıştı.

Nihai rapor gelecek yıl açıklanacak

Yetkililer, bu raporun yalnızca ön bulguları yansıttığını, sorumluluk tespiti amacı taşımadığını belirtti. Kazanın teknik nedenleri ve olası ihmal zinciriyle ilgili kapsamlı nihai raporun gelecek yıl yayımlanması bekleniyor.

Bu kaza, Lizbon’da son yıllarda yaşanan en ölümcül toplu taşıma felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.