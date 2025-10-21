Az Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 21.10.2025 07:07

Çin’in Ay’ın karanlık yüzünden getirdiği tozda beklenmedik keşif

Çin’in Chang’e-6 uzay göreviyle Ay’ın karanlık yüzeyinden getirilen toz örnekleri, bilim dünyasını şaşırtan mikroskobik bir hazine ortaya çıkardı. İncelemelerde, şimdiye dek Dünya’da çok nadir rastlanan su içeren bir göktaşı türüne ait parçacıklar bulundu.

Çin’in Ay’ın karanlık yüzünden getirdiği tozda beklenmedik keşif

Çin Bilimler Akademisi’nden jeokimyacılar Jintuan Wang ve Zhiming Chen liderliğindeki araştırma ekibi, Chang’e-6 aracının getirdiği 5.000’den fazla toz parçasını tarayarak bu bulgulara ulaştı.

Analizlerde, “Ivuna tipi karbonlu kondrit (CI chondrite)” olarak bilinen su bakımından zengin göktaşlarının mikroskobik kalıntılarına rastlandı. Bu, Ay’da bu türden malzemenin ilk kez doğrulanması anlamına geliyor.

“Kırılgan ama su taşıyan” göktaşları

CI kondritleri, yapılarının yaklaşık yüzde 20’si suyla bağlı minerallerden oluştuğu için oldukça gözenekli ve yumuşak. Bu nedenle Dünya atmosferine girerken kolayca parçalanıyorlar; yeryüzünde bulunan göktaşlarının yalnızca yüzde 1’inden azı bu tipe ait.

Ay’da atmosfer olmamasına rağmen, yüksek çarpma hızları nedeniyle bu tür göktaşlarının genellikle buharlaşıp yok olması bekleniyordu. Ancak Chang’e-6 örneklerinde bu tür parçaların mikroskobik düzeyde korunabildiği görüldü.

Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan gelen kadim izler

Chang’e-6 örnekleri, Ay yüzeyinin neredeyse dörtte birini kaplayan Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndaki Apollo krateri içinden toplandı. Bu bölge, erken Güneş Sistemi dönemine ait çarpma kalıntılarını koruma potansiyeliyle biliniyor.

Ekip, taramalı elektron mikroskobu ve izotop analizleriyle yedi küçük parçada CI kondritlere özgü kimyasal oranlar tespit etti. Bu parçacıkların, Ay’a çarpan su açısından zengin asteroitlerin kalıntıları olduğu ve milyarlarca yıldır bozulmadan kaldığı sonucuna varıldı.

Erken Güneş Sistemi’ne dair ipuçları

Bu bulgu, su ve uçucu maddelerin Dünya ile Ay’a nasıl ulaştığı sorusuna da ışık tutabilir. Bilim insanları uzun süredir CI kondritlerin erken dönemde gezegenlere su taşımış olabileceğini öne sürüyordu.

Araştırmacılara göre, Ay’daki bu kalıntılar bu teoriyi güçlendiriyor. Hatta analizler, Ay’daki göktaşı kalıntılarının yaklaşık yüzde 30’unun CI tipi olabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Çin Su Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak
07:03
ABD'de çocuk güvenliği gerekçesiyle Roblox’a soruşturma başlatıldı
07:00
Biden prostat kanseri için radyasyon tedavisini tamamladı
06:56
En az 135 Filistinlinin işkence izleri taşıyan naaşı İsrail’in Sde Teiman cezaevinden geldi
06:50
Louvre Müzesi’nden çalınan mücevherlere ne olacak? Erit ve izleri yok et
06:42
Gazze'deki soykırımın finansörlerinden Pizza Hut, 68 şubesini kapatma kararı aldı
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü
İsrail saldırılarının ardından Han Yunus enkaza döndü
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ