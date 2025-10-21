Az Bulutlu 4.5ºC Ankara
NBC News 21.10.2025 07:01

ABD'de çocuk güvenliği gerekçesiyle Roblox’a soruşturma başlatıldı

ABD’nin Florida eyaleti başsavcısı James Uthmeier, çocukların güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle çevrim içi oyun platformu Roblox hakkında ceza soruşturması başlattı. Cumhuriyetçi başsavcı, platformun “çocuk istismarcıları için bir üreme alanına dönüştüğünü” savunarak şirketi suistimalleri önlememekle suçladı.

ABD'de çocuk güvenliği gerekçesiyle Roblox’a soruşturma başlatıldı

Uthmeier, X platformunda yayımladığı videoda Roblox’un “çocuklardan para kazanırken onları korumakta başarısız olduğunu” belirtti. “Çocuklarımızın istismar edilmesine izin verdiler.” diyen başsavcı, savcılığın platformdaki olası suç faaliyetleriyle ilgili delil toplamak amacıyla cezai celpler gönderdiğini açıkladı.

Roblox: “Sistemlerimiz çocukları korumak için çalışıyor”

Roblox yetkilileri Reuters’a yaptıkları açıklamada, platformun sohbetlerde görüntü ve video paylaşımına izin vermediğini, kişisel bilgilerin paylaşımını engelleyen filtrelerin kullanıldığını ve tüm kullanıcılar için yaş doğrulama sisteminin devreye alınacağını belirtti.

Şirket sözcüsü, “Hiçbir sistem kusursuz değildir ancak eğitimli ekiplerimiz ve otomatik araçlarımız zararlı içerikleri tespit edip kaldırmak için sürekli çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’de artan hukuki baskı

Roblox, son dönemde çocuk güvenliğiyle ilgili artan yasal incelemelerin odağında. Platform, daha önce Louisiana başsavcılığı tarafından da dava edilmişti.

Ayrıca San Francisco’da açılan bir davada, şirketin yeterli güvenlik önlemleri almayarak çocuk istismarcılarının platformu kötüye kullanmasına olanak tanıdığı öne sürülüyor.

Platform, geçtiğimiz yıl yayımlanan Hindenburg Research raporunun ardından çocuk güvenliği politikalarını sıkılaştırmış, 13 yaş altı kullanıcılar için mesajlaşma kısıtlamaları, daha yoğun içerik denetimi ve yapay zekâ destekli izleme sistemleri devreye almıştı.

