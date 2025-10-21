Az Bulutlu 4.5ºC Ankara
Dünya
The Guardian 21.10.2025 06:50

En az 135 Filistinlinin işkence izleri taşıyan naaşı İsrail’in Sde Teiman cezaevinden geldi

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail’in geri gönderdiği en az 135 Filistinlinin parçalanmış ve işkence izleri taşıyan bedenlerinin, daha önce işkence ve yargısız infaz iddialarıyla gündeme gelen Sde Teiman adlı askeri gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı.

En az 135 Filistinlinin işkence izleri taşıyan naaşı İsrail’in Sde Teiman cezaevinden geldi
[Fotograf: AP]

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Dr. Munir el-Burş, Nasser Hastanesi sözcüsüyle birlikte yaptığı açıklamada, “Ceset torbalarının içindeki belgeler İbranice yazılmış ve hepsi Sde Teiman’da tutulduğunu gösteriyor. Bazılarında DNA testlerinin yapıldığı da belirtilmiş.” dedi.

Sde Teiman, İsrail’in Necef Çölü’nde bulunan bir askeri üs. Guardian’ın daha önce yayımladığı fotoğraflar ve tanıklıklara göre bu merkezde tutulan Filistinliler kafeslerde, elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde tutuluyor; bazıları hastane yataklarına zincirleniyor ve bez bağlanmaya zorlanıyordu.

Cesetlerde yakın mesafeden ateş ve ezilme izleri

Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi doktorları, yapılan incelemelerde “öldürme, yargısız infaz ve sistematik işkence” bulgularına rastlandığını bildirdi. Yetkililer, “birçoğunda yakın mesafeden ateş edilme, tank paletleriyle ezilme ve ağır travma izleri” bulunduğunu açıkladı.

Hastane yöneticisi Eyad Barhum, cesetlerin üzerinde isim olmadığını, yalnızca kodlarla etiketlendiğini söyledi.

Ailelerin tanıklıkları: “Eller bağlı, vücut işkence izleriyle doluydu”

Kuzey Gazze’den 34 yaşındaki Mahmud İsmail Şabat’ın cansız bedeninde asılma izleri ve ezilme bulguları saptandı. Kardeşi Rami Şabat, “Onu eski ameliyat izinden tanıdım. Ellerinin bağlı olması ve vücudunun işkence izleriyle kaplı olması yüreğimizi parçaladı.” dedi.

Şabat’ın annesi ise, “Hepsi işkence görmüş, kırılmış, paramparça dönüyor. Dünya nerede?” diye feryat etti.

Sde Teiman: İşkence ve ölüm iddialarıyla anılan kamp

İsrail medyasına ve muhbir tanıklıklarına göre, Sde Teiman’da hâlen Gazze’den getirilen yaklaşık 1.500 Filistinlinin cesedi tutuluyor. Daha önce burada tutulan mahkûmların, hastanede tedavi görürken askerler tarafından gözleri bağlanarak ve çıplak halde sorgulandığı iddia edilmişti.

Gazeteci Şadi Ebu Seydo, TRT’ye verdiği videolu ifadede, 2024’te El Şifa Hastanesi’nde gözaltına alındıktan sonra 100 gün boyunca Sde Teiman’da tutulduğunu belirtti:

“Bizi tamamen soyup 10 saat boyunca soğukta beklettiler. 100 gün boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde kaldım. Birçok kişi orada öldü, bazıları aklını yitirdi. Köpeklerle üzerimize işediler. ‘Gazetecileri öldürdük, sen burada yüzlerce kez öleceksin’ dediler.”

İnsan hakları örgütleri bağımsız soruşturma çağrısı yaptı

İsrailli sivil toplum kuruluşu Physicians for Human Rights Israel (PHR), bulunan işkence izlerinin “dehşet verici ama şaşırtıcı olmadığını” belirtti. Kuruluşun yöneticisi Naji Abbas, “Bu bulgular, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinlilere yönelik sistematik işkence ve öldürme iddialarını doğruluyor.” dedi.

PHR, “İsrail gözetiminde ölen Filistinlilerin sayısındaki artış ve belgelenmiş işkence vakaları, bağımsız uluslararası bir soruşturmanın acilen başlatılmasını zorunlu kılıyor.” açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu: “İddialar inceleniyor”

İsrail ordusu, işkence iddialarıyla ilgili olarak hapishane servisinden soruşturma talep ettiklerini duyurdu ancak detaylı açıklama yapmadı. Daha önce yapılan açıklamalarda, “tüm tutukluların uygun şekilde muamele gördüğü, askerlerin suistimaline dair iddiaların incelendiği” savunulmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde en az 75 Filistinli gözaltında hayatını kaybetti.

