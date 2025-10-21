Hamam böceğini yakmak isterken apartmanı ateşe verdi

Yerel medyaya göre 20’li yaşlarındaki kadın, elindeki çakmak ve yanıcı spreyle böceği yakmak isterken evdeki eşyalar tutuştu.

Kadın, daha önce de aynı yöntemi kullandığını ancak bu kez kontrolü kaybettiğini söyledi. Polis, “taksirle yangına sebebiyet verme ve ölüme neden olma” suçlamalarıyla gözaltı talebinde bulunacak.

Yangında, binanın beşinci katında yaşayan Çin uyruklu bir kadın pencereden kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Kadın, yangını fark edince eşiyle birlikte pencereden yardım çağırdı.

Çift, iki aylık bebeklerini yan binadaki komşuya uzatarak kurtardı. Ancak anne, binadan atlamaya çalışırken yere düştü ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, çiftin pencereden kaçmaya çalışmasının nedeninin, yangın sırasında merdiven boşluğunun yoğun dumanla kapanması olduğunu belirtti.

Yangın, alt katında iş yerleri bulunan ve ikinci ile beşinci katları arasında 32 dairenin yer aldığı binada büyük hasara yol açtı.

Sekiz kişi dumandan etkilendi.

Son yıllarda sosyal medyada, hamam böceklerini “alev makinesiyle yakma” videolarının popüler hâle gelmesi, uzmanlar tarafından tehlikeli bir trend olarak değerlendiriliyor.

2018’de Avustralya’da bir adam da böcek spreyiyle yaptığı alev makinesiyle mutfağını yakmıştı.