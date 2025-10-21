AB, Karadeniz ve Orta Asya ülkeleri, iş birliğini geliştirmede mutabık kaldı

"Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantı Bakanlar Toplantısı" Lüksemburg'da düzenlendi.

Toplantıya, AB'yi temsilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve AB Komisyonunun Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jozef Sikela katılırken Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, bugün AB ülkeleri, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantının sonuçları paylaşıldı.

Karadeniz ülkeleriyle yapılan oturumda bu bölgedeki güvenlik ve istikrar konusunun görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, Orta Asya ülkelerinin de katılımıyla yapılan ikinci oturumda ise bölgeler arası bağlantı konusunun ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, AB, Karadeniz ve Orta Asya ülkelerinin ortak alanlarda iş birliğini artırma, daha bağlantılı, güvenli ve müreffeh bölgeler teşvik etme konusundaki kararlılıklarını vurguladığı belirtildi.

Karadeniz

Karadeniz'in uluslararası ticaret, tahıl, enerji ve kritik hammaddelerin ulaşımı ile küresel güvenlik için stratejik bir rol oynadığı, bu nedenle de "jeostratejik açıdan büyük öneme sahip olduğu" vurgulanan açıklamada, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin buradaki güvenlik ve istikrar için "hayati önemde" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz ülkelerinin katılımıyla yapılan oturumda temsilcilerin deniz güvenliğinin artırılmasına yönelik iş birliğini derinleştirme önerilerini ele aldığı kaydedilerek "AB, üye devletlerin ve ortakların gözlem ve izleme, kritik altyapının korunması ve hibrit tehditlerle mücadele kapasitelerini geliştirme çabalarını desteklemeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Bölgeler arası bağlantı

Karadeniz ve Orta Asya ülkelerinin katıldığı oturumda, Trans-Hazar Ulaşım Koridoru dahil bölgeler arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi konusunun tartışıldığı aktarılan açıklamada, dijital bağlantı alanında ticaret, inovasyon ve kritik altyapının güvenliğini artırmak için yüksek hızlı internet erişiminin genişletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, yenilenebilir enerji bağlantılarının da geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedilerek "Bölgesel ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği, gümrük prosedürlerinin daha uyumlu, basit ve dijital hale getirilmesini sağlayarak sınır ötesi ticareti kolaylaştıracak, özel sektör finansmanını çekecek ve pazar entegrasyonunu artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Tarafların bölgeler arası bağlantının geliştirilmesi konusunda ortak önceliklerle iş birliğine dayalı etkili bir koordinasyon çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu kabul ettiği kaydedilen açıklamada, AB'nin bu konuda üye ülkelerle ortakların çabalarını desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.