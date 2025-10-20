BM, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in süren saldırıları için "endişe duyduklarını" bildirdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de "tarafların ateşkesi uygulama taahhütlerini yinelemelerinden cesaret aldıklarını" ve "arabulucuların kararlı çabalarını takdir ettiklerini" belirten Dujarric, "Ancak Gazze'deki tüm şiddet eylemlerinden ve dün meydana geldiği bildirilen saldırılardan endişe duymaya devam ediyoruz." dedi.

Dujarric, açıklamasında İsrail’in adını geçirmezken tüm tarafları, sivillerin korunmasını sağlama taahhütlerini yerine getirmeye, düşmanlıkların yeniden alevlenmesine ve insani yardım operasyonlarının sekteye uğramasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

AA muhabirinin, İsrail’in ateşkes ihlallerini takip eden mekanizmada BM’nin olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Dujarric, BM’nin ateşkes izleme mekanizmasının bir parçası olmadığını söyledi.

Dujarric, "Gazze'deki odak noktamız şu anda insani yardımlar. Elbette, çalışmalarımızı yürütürken olaylara tanık oluyoruz ve bunlara karşı çıkıyoruz ancak resmi bir izleme mekanizmasının parçası değiliz. Ateşkes, arabulucuların inisiyatifinde." ifadesini kullandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki duruma da değinen Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) kayıtlarına göre 7-13 Ekim'de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 71 saldırısının belgelendiğini aktardı.

Dujarric, bu saldırıların yarısının devam eden zeytin hasat sezonuyla ilgili olduğunu ve 27 köyde, hasat yapan Filistinlilere ve ekipmanlarına saldırılar, zeytin ağaçlarına zarar verme ve mahsul hırsızlığı gibi olaylar sonucu can ve mal kaybı yaşandığını bildirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.