Dünya
AA 21.10.2025 06:59

Biden prostat kanseri için radyasyon tedavisini tamamladı

ABD’nin eski başkanı Joe Biden, mayıs ayında metastatik prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından gördüğü radyasyon tedavisini tamamladı. Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada, tedavi sürecinin birkaç hafta sürdüğü belirtildi.

Biden prostat kanseri için radyasyon tedavisini tamamladı

Biden’ın sözcüsü, NBC News’e yaptığı açıklamada 82 yaşındaki eski başkanın “radyoterapi ve hormon tedavisi” gördüğünü ve bu sürecin yaklaşık beş hafta sürdüğünü söyledi. Biden’ın ek tedaviye ihtiyaç duyup duymayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kızı Ashley Biden, babasının tedavi gördüğü Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisini tamamlayan hastaların sembolik olarak yaptığı “çanı çalma” anını Instagram hesabında paylaştı.

Daha önce cilt kanseri ameliyatı geçirmişti

Biden geçen ay, ciltteki kötü huylu dokuların katmanlar halinde alınarak temizlendiği “Mohs cerrahisi” yöntemiyle cilt kanseri tedavisi de görmüştü. O dönemde Biden, kamuoyuna alnındaki bandajla çıkmıştı.

Nadir görülen agresif tür

Biden, Mayıs ayında prostat kanserinin kemiklerine yayıldığını açıklamıştı. Uzmanlar, bu tür metastatik vakaların prostat kanseri teşhislerinin yalnızca yüzde 8’ini oluşturduğunu ve genellikle hastalığın yıllardır vücutta sessizce ilerlediğini belirtiyor. Ancak bazı durumlarda kanserin çok hızlı yayılan agresif türleri de görülebiliyor.

Biden, yeniden adaylık kampanyasını askıya aldıktan sonra Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılmış ve yardımcısı Kamala Harris’e destek açıklamıştı. Görev süresinin son döneminde sağlık durumu ve zihinsel yeterliliğiyle ilgili tartışmalara yanıt veren Biden, kendisini “görevini yerine getirebilecek kadar güçlü ve kararlı” olarak tanımlamıştı.

