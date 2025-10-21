ChatGPT’nin verdiği sayılarla piyangoyu kazandı

6 Eylül 2025’te yapılan çekilişte Powerball büyük ikramiyesi 1 milyar doları aşarken, Carvey kendi sayıları yerine ChatGPT’ye başvurdu.

“ChatGPT’den Powerball için bir sayı seti istedim ve o sayılarla oynadım,” diyen Carvey, çıkan numaraların 11-23-44-61-62 ve Powerball olarak 17 olduğunu söyledi.

Bu sayılar, dört beyaz top ve kırmızı Powerball’ı doğru tahmin etmesini sağladı. Normalde 50 bin dolar olan ödül, biletine eklediği özel bir çarpan seçeneği sayesinde iki katına çıkarak 100 bin dolara ulaştı.

“Eşimle birlikte inanamadık”

Carvey, kazandığını öğrendiği anı şöyle anlattı: “Google’da ödülün 50 bin dolar olduğunu görünce o kadar kazandığımı sandım. Ancak hesabıma giriş yaptığımda 100 bin dolar kazandığımı fark ettim. Eşimle birlikte inanamadık.”

Kazandığı parayla evinin borcunu ödemeyi ve kalan kısmını birikime ayırmayı planlıyor.

Piyango idaresinden uyarı

Michigan Lottery yetkilileri ise, “Tüm çekiliş sonuçları tamamen rastlantısaldır. Yapay zeka veya herhangi bir sayı üretim aracının sonuçları önceden tahmin etmesi mümkün değildir” açıklamasını yaptı.