Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2025 12:42

Polonya’da sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Polonya’da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Polonya’da sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya İç Güvenlik Teşkilatının (ABW) diğer güvenlik birimleriyle işbirliği içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde sabotaj eylemi hazırlığında olduklarından şüphelenilen 8 kişinin gözaltına aldığını açıkladı.

Tusk, paylaşımında soruşturma ve operasyonel faaliyetlerin sürdüğünü vurguladı.

Polonya basınındaki haberlerde, Tusk’ın bahsettiği eylemlerin "askeri tesis ve kritik altyapıların keşfini yapmak, sabotaj için kaynak hazırlamak ve doğrudan saldırılar düzenlemek" olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Polonya
Sıradaki Haber
Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
3 yıllık lisans düzenlemesine öğrenci ve velilerden destek
13:07
Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Avcılar Belediyesinden usulsüz ihale aldığı iddiası
13:05
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama
12:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manuel Castro Almeida'yı kabul etti
12:28
Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı
12:02
AKM, yeni sezonda İstanbul'un kültür ve sanat nabzını tutacak
Bilecikli kadın girişimcinin bahçesindeki nanelerden yaptığı pekmez nefesleri açıyor
Bilecikli kadın girişimcinin bahçesindeki nanelerden yaptığı pekmez nefesleri açıyor
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ