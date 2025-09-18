Katil İsrail, Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 kişiyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana geçen 38 günde, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 bin 542 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu dönemde Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ortalama günde 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, can kayıplarının yüzde 44'ünün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarının Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze kentini "insansızlaştırmaya" odaklandığı, ancak Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde güvenli olduğu iddiasıyla sivillerin yönlendirildiği bölgelere de aralıksız saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 11 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda Gazze kentinde bin 984 Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde ise bin 558 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Can kayıplarına ilişkin sayıların sistematik soykırım politikalarını gözler önüne serdiğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesine sorumluluklarını yerine getirerek, Gazze'de işlenen savaş suçlarını durdurmaları çağrısı yapıldı.