Dünya
AA 18.09.2025 13:56

Eski futbolcu Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya "İsrail" tepkisi

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınadı.

Eski futbolcu Eric Cantona'dan FIFA ve UEFA'ya "İsrail" tepkisi
[Fotograf: Reuters]

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

Etkinlikte, eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, "Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya'yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor." dedi.

Konserden elde edilen gelirler mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love aracılığıyla Gazze'deki insani yardım çalışmaları yürüten Filistinli örgütlere bağışlandı.

UEFA FIFA İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
