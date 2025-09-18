Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
AA 18.09.2025 12:21

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 79 kişi daha hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 79 Filistinli hayatını kaybetti, 228 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 79 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 288 yaralının getirildiği belirtildi.

Yine son 24 saatte, yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu ölen 9 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, saldırıda yaralanan 33 kişinin de tedavi altına alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 590 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 884 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 513'ü, yaralananların sayısının da 18 bin 414'ü aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 141'e, yaralıların sayısının 165 bin 925'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken 9 binden fazla kayıp olduğu vurgulandı.

