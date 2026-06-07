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Dünya
AA 07.06.2026 10:52

Katil İsrail, Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı: Bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı: Bir çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerine İsrail donanmasından ateş açıldı.

Kaynaklar, İsrail donanmasının ayrıca Gazze kenti ile Deyr el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğunu, balıkçılara ait teknelere de el koyduğunu aktardı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Deyr el-Belah açıklarında açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ciyab'ın cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklar, 15 yaşındaki çocuğun balıkçılık yaptığı sırada içinde bulunduğu tekneye açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

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