Katil İsrail, Filistinlileri nasıl canlı kalkan olarak kullanıyor?

New York Times, İsrail'in sivilleri canlı kalkan olarak kullanma taktiğini anlatan bir haber yayınladı.

Amerikan gazetes, İsrail ordusu için "Kendi askerlerinin hayatı tehlikeye girmesin diye, ele geçirilen Gazzelileri düzenli olarak ölümcül işlerde kullandılar" ifadesini kullandı.

İsrail'in istihbarat örgütlerinin de benzer taktikleri kullandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği vurgulanan haberde, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana giderek yaygınlaştığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu Filistinlileri Hamas mensuplarının hala saklandığını düşündükleri tünel ağlarının içinde keşif yapmaya ve film çekmeye zorladığı, bu tünellerde jeneratör ve su tankı gibi bubi tuzağı kurulduğuna inandıkları nesneleri hareket ettirmeye zorladıkları vurgulandı.

İsrail askerlerine ve eskiden onlara tutsak düşen Filistinlilere dayandırılan haberde, martta gözaltına alınan Muhammed Şubeyr'in hikayesine de yer verildi.

İsrail askerlerinin o dönem henüz 17 yaşında olan genci, 10 gün boyunca alıkoyduğu ve onu kelepçeleyerek, Hamas'ın yerleştirmesi muhtemel tuzaklara yakalanması için Han Yunus'un bombardımanla harap olmuş sokaklarında yürüttüğü bildirildi.

Bir noktada patlayıcılara bağlı kabloları gördüğünü anlatan Şubeyr, şöyle diyor:

Askerler bir köpekmişim gibi beni bubi tuzaklı daireye yolladı. Hayatımın son dakikalarını yaşadığımı düşündüm.

Yetkililer iddiaları doğruladı

NYT'ye konuşan İsrailli 7 asker, söz konusu uygulamayı gözlemlediğini ya da bilfiil parçası olduklarını itiraf etti.

Bu askerler, alıkonan Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "rutin, sıradan ve organize bir uygulama olduğunu", ciddi bir lojistik destekle ve savaş alanında bulunan üstlerinin bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Konuya dair bilgi sahibi olduğu bildirilen 8 yetkili de bu iddiaları doğruladı.

Tuzaklı olabileceği düşünülen jeneratör ve su deposu gibi ağır nesnelerin zorla tutuklu Filistinlilere taşıttırıldığı aktarıldı.

Önceden de benimsenen bu taktiklerin, Gazze'ye saldırılarla birlikte daha sık görüldüğü vurgulandı.

İsrail askeri istihbarat birimi Aman'ın eski başkanı Tamir Hayman da Filistinlilerin tutuklandıktan sonra Hamas'ın tünellerine sokulduğunu kabul etti.

Bu tarz eylemler hem İsrail yasalarına hem de uluslararası hukuka göre ciddi bir suç. ABD Kara Harp Okulu'ndan Prof. Michael N. Schmitt, "Çoğu durumda bunlar savaş suçu anlamına gelir" diyor. Ancak sivillerin kalkan olarak kullanılması çoğu zaman cezasız kalıyor.

"Sistematik şekilde canlı kalkan olarak kullanıyoruz"

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin bir araştırma haberini ağustosta yayımlamıştı.

O haberde de, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edilmişti.