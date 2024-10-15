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Dünya
Independent 15.10.2024 06:29

Pyongyang, Seul'u drone iddialarıyla tehdit etti

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Pyongyang'a drone uçurduğu iddiasının ardından ordusunun "ateş gücünü" harekete geçirmek için hazır olduğunu söyledi.

Pyongyang, Seul'u drone iddialarıyla tehdit etti
[Kuzey Kore'nin Kaesong kentinden Güney Kore'nin Paju kentine giden yolda, askeri kontrol noktası (AFP)]

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Kore ordusunu geçen hafta "askeri saldırı" olarak değerlendirdiği "bir dizi drone sızıntısı" başlatmakla suçladıktan sonra Kore yarımadasında "her an savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Bu sert uyarı, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın cuma günü propaganda broşürleri taşıyan Güney Kore dronelarının bu ay üç kez Pyongyang üzerinde uçtuğunu iddia etmesinin ardından geldi. "Kışkırtıcı söylentiler ve saçmalıklarla" dolu broşürler taşıyan droneların 3, 9 ve 10 Ekim'de başkent üzerinde uçurulduğu eklendi.

Güney Kore Savunma Bakanı başlangıçta Pyongyang'ın iddiasını yalanladı ancak daha sonra Genelkurmay Başkanlığı "Kuzey Kore'nin iddialarının doğru olup olmadığını teyit edemeyeceğini" söyledi.

Devlet medyası tarafından yayımlanan ayrı bir açıklamada Kuzey Kore, ordunun topçulara "ateş açmaya tamamen hazır olmak için önemli bir ateş gücü görevi" üstlenmeleri adına ön operasyon emri verdiğini söyledi.

Pyongyang'daki Savunma Bakanlığı, drone sızmalarının "güçlü bir saldırı" olduğunu ve Güney Kore'nin bunu başlattığı için "kül yığınlarına dönüşebileceğini" söyledi.

Güney Kore'nin Incheon kentindeki bir gözlemevinden, Kuzey Kore'de yeni inşa edilen nöbetçi kulübesi ve çitin görünümü (Reuters)​​​​​​​[Güney Kore'nin Incheon kentindeki bir gözlemevinden, Kuzey Kore'de yeni inşa edilen nöbetçi kulübesi ve çitin görünümü (Reuters)​​​​​​​]

Bakanlık, Güney'in "mevcut durumu inkar ya da kabul etmeksizin muğlak bir tavır" aldığını ve "drone provokasyonunun sivil bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği yönündeki mazeretleri" kabul etmeyeceğini söyledi.

Bakanlık, droneların Kuzey Koreli sığınmacılar ya da Güney Kore'de yaşayan aktivistler tarafından uçurulduğu varsayılsa bile, Güney ordusunun fırlatmayı nasıl engelleyemediğini soracağını savundu. Bakanlık, "Yüksek alarm durumuna geçirdiğini iddia ettiği ordusu ve polisinin, bir fırlatıcı ya da pist kullanarak sınır ötesinde drone uçuran sivil örgütleri fark etmediği anlaşılabilir mi?" diye sordu.

Güney Kore'den resmi adı olan Kore Cumhuriyeti şeklinde bahseden bakanlık, "Bir dizi drone sızmasının arkasında KC ordusunun olduğuna zaten karar verdik" dedi.

Kuzey'e ne tür droneların uçurulduğu belirtilmedi. Pyongyang sadece fırlatmak için özel fırlatıcılara ya da pistlere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Üstte bir Kuzey Kore askeri karakolu ve altta bir Güney Kore karakolu, 10 Ekim 2024'de Kuzey Kore sınırına yakın Güney Kore'nin Paju kentinden görülüyor (AP)​​​​​​​[Üstte bir Kuzey Kore askeri karakolu ve altta bir Güney Kore karakolu, 10 Ekim 2024'de Kuzey Kore sınırına yakın Güney Kore'nin Paju kentinden görülüyor (AP)​​​​​​​]

Kuzey Kore ilk kez rakibini ülkeye propaganda broşürleri atmak üzere dronelar uçurmakla suçluyor. İki taraf da birbirlerini yıl boyunca sık sık çöp ve broşür dolu balonları birbirlerinin topraklarına uçurmakla suçlamıştı.

Güney'in ABD'yle askeri bağlarını güçlendirmesi ve Amerikan ordusuyla çok sayıda tatbikat gerçekleştirmesi Kore yarımadasındaki gerilimi arttırdı.

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