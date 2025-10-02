Katil İsrail bugün 43 Filistinliyi daha katletti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, başta kuzeydeki Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadırları, yardım bekleyenleri, evleri ve sivillerin toplandığı alanları vurdu.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kentin batısındaki liman yakınlarında sivil bir grubu hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde insansız hava aracından (İHA) açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Ensar Kavşağı yakınlarına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Kentteki Şati Mülteci Kampı'nda bir ev bombalandı. Bombardımanda 1 çocuk daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Filistinli "Sabiti" ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Sabra ve Tel el-Hava mahalleleri ile Şeyh Rıdvan ve Nasr bölgelerinde onlarca evi bombalı araçlarla havaya uçurdu.

Kentin farklı bölgelerinde düzenlenen saldırıların ardından Saraya Sahra Hastanesi'ne 5 ölü, 37 yaralı getirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta saldırılar yoğunlaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu Deyr el-Belah kentine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kentin Ebu Arif bölgesinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ın batısındaki Meşaile bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara düzenlenen saldırıda 1'i kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine Deyr el-Belah’ın Vadi es-Silka bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda odun toplayan 4 kardeş İsrail saldırısında can verdi

Hicr el-Cami bölgesinde bir çadırın bombalanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, Bureyc Mülteci Kampı'nda odun toplayan 4 kardeş İsrail saldırısında can verdi.

İsrail ordusunun, Reşid Caddesi yakınlarında Netzarim Koridoru çevresine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail "güvenli" dediği El-Mevasi'de aşevini vurdu, çoğunluğu çocuk 9 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aşevi ile yardım bekleyenleri ve çadırları vurdu.

Han Yunus'un batısındaki El-Mavasi bölgesinde bulunan bir aşevine düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenler arasında bir baba, 4 çocuğu ve torununun da bulunduğu aktarıldı.

Han Yunus'ta yardım bekleyenlere ateş açıldı, 13 kişi öldü

İsrail güçleri Han Yunus'un güneyinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Saldırıda biri kadın 13 kişi hayatını kaybetti.

El- Mevasi bölgesinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, İsrail saldırısının hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.