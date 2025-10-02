Açık 15.5ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 19:08

İspanya'da Başsavcılık, haydut İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili soruşturmaya "filoya saldırıyı" da dahil etti

İspanya'da Başsavcılık, haydut İsrail'in Gazze'de işlediği uluslararası suçlarla ilgili 18 Eylül'de açtığı soruşturmaya Küresel Kararlılık Filosu'na yönelik saldırıyı da dahil etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın amacının olayların kapsamını ve hangi koşullar altında meydana geldiğini belirlemek olduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın amacının olayların kapsamını ve hangi koşullar altında meydana geldiğini belirlemek olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği olası uluslararası insan hakları ihlallerine ilişkin delil kaynaklarının korunması ve uluslararası mahkemelerle yargılama süreçlerinde işbirliği yapılması amacıyla 18 Eylül'de başlatılan soruşturmaya Gazze'ye doğru giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin alıkonulması da dahil edilmiştir.

Bu amaçla, etkilenen gemilerin bayrağı, müdahalenin gerçekleştiği deniz koordinatları, gemilerde seyahat eden kişilerin uyruğu, sevkiyatın niteliği, yükü ve İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk yardımı hakkında bilgi talep edilmiştir."

Başsavcılık, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin, Ceza Kanunu'nun 607. ve devamı maddeleri uyarınca suç teşkil edebilecek, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun ciddi ihlallerini oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla 18 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail askerlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İspanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu: Yasa dışı alıkonulan Türk aktivist sayısı 48
