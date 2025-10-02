Açık 13.3ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 21:32

Belçika, İsrail Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in yolcuları arasında Belçika vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na "uluslararası sularda müdahalesinin açıkça ciddi endişelere yol açtığını" belirterek, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Belçika, İsrail Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Alıkonulanlar arasında 7 vatandaşının bulunduğunu belirten Prevot, onların en kısa sürede ülkelerine dönebilmelerinin öncelik taşıdığını vurguladı.

Prevot, Belçika vatandaşlarının Aşdod (Usdud) Limanı'na götürüldükten sonra gözaltı merkezine nakledileceğini ve kendilerine en hızlı şekilde konsolosluk desteği verileceğinin altını çizdi.

Bakan Prevot, "Geçtiğimiz hafta ofisimizde vatandaşlarımızın terörist olarak etiketlenmesinin hiçbir koşulda kabul edilemez olduğu konusunda uyarılan İsrail Büyükelçisi'ni, uluslararası sulara müdahalesi açıkça ciddi endişelere yol açan İsrail'den bir açıklama almak üzere çağırdım." ifadesini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu tür riskler, Gazze'ye uygulanan kabul edilemez insani ablukayı kırmaya yetmeyecektir. Bu konuda ilerleme sağlanması, diplomatik yollarla ve İsrail'e karşı hükümetimizin aldığı yaptırımlar gibi adımlarla mümkün olacaktır."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Belçika İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
İspanya'da Başsavcılık, haydut İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili soruşturmaya "filoya saldırıyı" da dahil etti
21:54
Fenerbahçe Nice'i mağlup etti
21:38
Katil İsrail bugün 43 Filistinliyi daha katletti
21:23
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz
19:56
Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı
19:10
İspanya'da Başsavcılık, haydut İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili soruşturmaya "filoya saldırıyı" da dahil etti
