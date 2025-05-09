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Dünya
BBC 09.05.2025 09:42

Katil İsrail BM okullarını bastı, Filistinli çocukları sınıflardan kovdu

Katil İsrail, Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler'e ait üç okulu bastı, yüzlerce Filistinli çocuğu zorla evlerine gönderdi. Eğitim hakkı bir kez daha silahların gölgesinde gasp edildi.

Katil İsrail BM okullarını bastı, Filistinli çocukları sınıflardan kovdu
[Fotograf: AFP]

İsrail işgal güçleri, Doğu Kudüs’teki Şuafat Mülteci Kampı’nda bulunan Birleşmiş Milletler’e bağlı üç okula baskın düzenledi. Silahlı birlikler, sabah saatlerinde ders başı yapan yüzlerce Filistinli çocuğu sınıflarından zorla çıkararak evlerine gönderdi.

UNRWA’nın açıklamasına göre, 6 ila 15 yaş arası 550’den fazla öğrenci, eğitim hakları hiçe sayılarak tahliye edildi. Kurum çalışanlarından biri gözaltına alındı. Yaşananlar, bölgede zaten derin bir travma yaşayan çocukların psikolojik yükünü daha da ağırlaştırdı.

Katil İsrail BM okullarını bastı, Filistinli çocukları sınıflardan kovdu

BM'den sert tepki

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Bu okullar Birleşmiş Milletler’e aittir ve dokunulmazdır. İsrail'in bu saldırısı, uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir” dedi. Lazzarini, İsrail’in eğitim hakkını gasp ettiğini ve nesilleri karanlığa sürüklediğini vurguladı.

İsrail’in sistematik baskınları yalnızca eğitim hakkını değil, Filistinli çocukların güvenliğini, psikolojisini ve geleceğe dair umutlarını da hedef alıyor.

Hamas ve Filistinli yetkililer, bu saldırıların Kudüs’ü tamamen Yahudileştirme planının bir parçası olduğunu belirterek uluslararası topluma sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

Kapatma emri: Giriş yasak, eğitim yasak

Okullara İsrail polisi tarafından asılan bildiride, “Bu kurumda eğitim faaliyeti yürütmek, personel çalıştırmak ve öğrenci kabulü yasaktır” ifadeleri yer aldı. Emrin gerekçesi ise yine Hamas bahanesiyle açıklandı.

Filistin Yönetimi bu baskını, “çocukların geleceğine yönelik açık bir suç” olarak nitelendirdi.

Hamas ise saldırıların yalnızca eğitimi hedef almadığını, aynı zamanda Filistin halkının kimliğini, tarihini ve Kudüs’teki varlığını silmeye yönelik sistematik bir planın parçası olduğunu vurguladı.

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