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Dünya
BBC 09.05.2025 09:35

ABD-Çin arasında ticaret buzları çözülüyor mu?

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başlıyor. Trump, Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergilerinin düşebileceğini ima etti. Uzmanlara göre bu süreç uzun sürebilir.

ABD-Çin arasında ticaret buzları çözülüyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanan yüksek gümrük vergilerinin düşebileceğini ima etti. Açıklama, iki ülke arasında bu hafta sonu yapılacak ticaret görüşmeleri öncesi geldi.

Trump, yüzde 145’e kadar çıkan gümrük vergilerine atıf yaparak, “Daha fazla artmaz, bu yüzden düşeceğini biliyoruz” dedi. Trump bu sözleri, İngiltere ile imzalanan yeni bir gümrük anlaşmasını duyurduğu etkinlikte dile getirdi.

İsviçre’de kritik görüşme

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İsviçre’de bir araya gelecek. Uzmanlara göre bu görüşme, tarafların ticaret savaşını yumuşatma isteğinin en net göstergesi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hua Chunying de görüşme öncesi açıklama yaparak, "ABD ile ticaret sorunlarını yönetme konusunda tam güvenimiz var" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Kolay olmayacak

Eurasia Group’tan Dan Wang, "İki taraftan da gelen sinyaller, karşılıklı tavizlerle bir yumuşama süreci olabileceğini gösteriyor" dedi. Ancak uzmanlar, temel sorunların hemen çözülemeyeceği konusunda hemfikir.

Eski ABD ticaret müzakerecisi Stephen Olson, bu görüşmeden çıkabilecek olası vergi indirimlerinin “küçük çaplı” olacağını söyledi. Son kararda liderlerin doğrudan katılımının belirleyici olacağına dikkat çekti.

Çin’in Nisan ayı ihracat verilerine göre, ABD’ye yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 20’den fazla azaldı. Ancak toplam ihracat yüzde 8,1 artarak beklentileri aştı.

Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi
Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi

İngiltere ilk anlaşmayı yaptı

Görüşmelerden sadece iki gün önce İngiltere, Trump yönetimiyle gümrük vergileri konusunda anlaşmaya varan ilk ülke oldu. ABD, bazı İngiliz otomobilleri ve metal ürünlerine uygulanan vergileri kaldırmayı kabul etti.

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