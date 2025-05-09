Parçalı Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 09.05.2025 09:32

Altından değerli Ay toprağı İngiltere'ye ulaştı

Çin’in 2020’de Ay’dan topladığı toprak örnekleri ilk kez İngiltere’ye ulaştı. Bilim insanları, bu nadir örneklerle Ay’ın ve Dünya’nın erken dönemlerine ışık tutmayı hedefliyor.

Altından değerli Ay toprağı İngiltere'ye ulaştı
[Fotograf: Reuters]

 

Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Ay’dan Dünya’ya getirilen toprak örnekleri, Çin tarafından İngiltere’ye ödünç verildi. Numuneler, yüksek güvenlikli bir laboratuvarda koruma altına alındı.

İngiltere’de bu nadir toprakla çalışmasına izin verilen tek bilim insanı olan Profesör Mahesh Anand, Ay tozunu “altın tozundan daha değerli” olarak tanımlıyor.

Anand ve ekibi, tozun içindeki maddeleri analiz ederek Ay’ın nasıl oluştuğunu ve Dünya’nın erken dönemlerine dair ipuçlarını araştırmayı planlıyor.

Altından değerli Ay toprağı İngiltere'ye ulaştı

Bilim insanları, bu tozun Dünya’nın, Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışması sonucu oluşan kalıntılardan meydana gelen Ay'ın kökenine dair kanıtlar barındırabileceğini düşünüyor.

Toprak örnekleri, Çin’in Chang’e 5 görevi kapsamında 2020 yılında Ay’ın volkanik Mons Rümker bölgesine iniş yapan bir uzay aracıyla toplandı. Araç, yüzeyden yaklaşık 2 kilogram malzeme toplayarak Dünya’ya getirdi.

ETİKETLER
Çin İngiltere
Sıradaki Haber
Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Şanlıurfa ve Van'da 311,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:25
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
10:22
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
10:30
Dünya deniz tabanının sadece binde biri görüntülendi
10:17
ABD’nin 28 büyük kenti yavaş yavaş çöküyor
10:15
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 7,1 milyar dolar ihracat
Kenya'daki Maasai Mara doğal yaşam alanı
Kenya'daki Maasai Mara doğal yaşam alanı
FOTO FOKUS
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ