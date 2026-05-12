AA English 12.05.2026 10:15

Katil İsrail askerlerinden sistematik: Cinsel şiddet, darp, aşağılanma

New York Times köşe yazarı Nicholas Kristof, İsrail gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde tutulan Filistinli tutukluların sistematik cinsel şiddet, darp ve aşağılamaya maruz kaldığını yazdı.

Pazar günü yayımlanan "Filistinlilerin Tecavüzüne Karşı Sessizlik" başlıklı makalede Kristof, eski tutuklularla yaptığı görüşmelere ve hak örgütlerinin raporlarına dayanarak çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

Kristof yazısında İsrail makamlarının, cinsel şiddetin "standart operasyon prosedürü" haline geldiği bir güvenlik mekanizması inşa ettiğini savundu.

Kristof, bu iddiasını desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına ve hak örgütlerinin verilerine atıfta bulundu.

 


 

14 eski tutukluyla görüşüldü

Nicholas Kristof, makale kapsamında serbest bırakılan 14 Filistinli erkek ve kadınla mülakat yaptığını bildirdi.

Görüşülen kişilerin; gözaltı süresince tecavüz, ağır darp, cinsel şiddet tehditleri ve sistematik aşağılamaya maruz kaldıklarını ifade ettikleri kaydedildi.

Ayrıca, bazı eski tutukluların serbest bırakıldıktan sonra maruz kaldıkları muameleler hakkında kamuoyuna konuşmamaları için soykırımcı İsrail makamlarınca uyarıldıkları iddia edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı
Uluslararası raporlar sistematik işkenceye işaret ediyor

Makalede; Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, Save the Children, B’Tselem ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gibi kuruluşların raporlarına yer verildi.

Kristof, geçen yıl yayımlanan 49 sayfalık bir BM raporuna atıfta bulunarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik "sistematik cinsel işkence" uyguladığı iddialarını yineledi.

TRT Haber daha önce gündeme taşımıştı

İnsanlığa karşı işlenebilecek ne suç varsa hepsinin sistematik bir şekilde uygulandığı utanç merkezlerini daha önce TRT Haber de gündeme taşımıştı.

TRT Haber, o hapishanelerden birinde 16 ay boyunca tutuklu kalan Filistinli gazeteci Sami Es-Sai ile bir araya gelmişti.

16 ay boyunca "idari tutukluluk" adı altında hiçbir suçlama olmaksızın esir tutulan 46 yaşındaki Filistinli gazeteci Sami es-Sai, maruz kaldığı ve tanık olduğu uygulamaları anlatmıştı.

Gazeteci Sami es-Sai, cezaevine girdiği ilk andan itibaren ağır fiziksel şiddetin başladığını söylemişti.

Gözleri bağlı ve elleri arkadan kelepçeli şekilde, özellikle kameraların bulunmadığı alanlarda darp edildiğini ifade eden es-Sai, gardiyanların hayati tehlikeyi önemsemeden sınırsız şiddet uyguladığını anlattı.

İsrail hapishanelerinin birer işkencehaneye dönüştüğünü savunan Filistinli gazeteci, diğer esirlerin maruz kaldığı dehşet verici uygulamalara dair tanıklıklarını da paylaştı. Necef Hapishanesi’nden getirilen tutukluların, esirlere yönelik köpeklerin kullanıldığı saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli tecavüz vakalarını anlattığını ifade etti.

