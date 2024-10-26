Katil İsrail askerleri, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisini alıkoydu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında, Sivil Savunma Müdürlüğü Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ile itfaiye ekibinden Ramazan el-Akra'nın alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu iki kişiyi "bilinmeyen bir yere" götürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrasında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu bazı sağlık personelinden haber alınamadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini bildirmişti.