Dünya
AA 27.11.2025 04:51

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinli genci öldürdü

Katil İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 1 Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinli genci öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Kubatiye beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Kubatiye'de ateş açması sonucu 1 Filistinli gencin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
