AA 26.11.2025 23:06

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu

Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıda vurulan 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu. Saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

