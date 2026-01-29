Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2026 22:10

Trump, Fed başkanı adayını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını belirtti.

Trump, Fed başkanı adayını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetiminin ilk yılında ekonomide sağladıkları başarılardan bahseden Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine atfettiği "enflasyon kabusunu" sona erdirdiklerini ve muazzam bir ekonomik büyüme elde ettiklerini anlattı.

Trump, tarifelerin ulusal güvenliği güçlendirdiğini ve benzeri görülmemiş gelir sağladığını savundu.

Tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya zorladığına dair örnekler veren Trump, tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesinin vereceği kararın önemini vurguladı.

Trump, tarifeler sayesinde yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiklerini ve bu parayı geri vermek istemediklerini belirterek, davayı açan tarafları "Çin merkezli" olmakla suçladı.

ABD Başkanı, "Tarifeler çok daha yüksek olabilirdi. Bu konuda aslında oldukça nazik davrandık." dedi.

Faiz oranlarının 2-3 puan daha düşük olması gerektiğini savundu

Fed'in faiz kararı konusundaki eleştirilerini de sürdüren Trump, yeni Fed başkanını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Trump, bu göreve gelecek ismin "iyi iş çıkaracak biri" olacağını ifade etti.

Fed'in faiz oranlarının "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini yineledi.

Trump, faiz oranlarının 2, hatta 3 puan daha düşük olması gerektiğini kaydetti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

ETİKETLER
Donald Trump FED
Sıradaki Haber
Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıl aradan sonra yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıl aradan sonra yeniden başladı
21:07
James Webb kanıtladı: Kara delikler yıldızsız doğabiliyor
21:40
Gagauz Özerk Yeri’nde çocuklar için Türkçe dil kursunun ilk etabı tamamlandı
21:25
2 ilde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
20:34
BM Genel Sekreteri Guterres: Cezasızlık, günümüzdeki çatışmaları körüklüyor
20:42
Türkiye'deki Özbekistan Devlet Okulu için 'Taş Koyuş' merasimi düzenlendi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ