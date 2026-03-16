TRT Haber 16.03.2026 16:22

Bulgaristan seçimleri için geri sayım başladı: Türkiye'den nasıl oy kullanılacak?

Bulgaristan'da 19 Nisan 2026'da yapılacak erken genel seçimler için hazırlık süreci başladı. Seçimlerde Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkı bulunan çift uyruklu vatandaşları doğrudan etkileyecek önemli mevzuat değişiklikleri hayata geçirildi.

Bulgaristan Parlamentosu'nun Şubat 2026'da kabul ettiği yeni düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde diplomatik temsilcilikler dışındaki sandık sayısı 20 ile sınırlandırıldı.

Bu karar, Türkiye'de önceki seçimlerde 168'e kadar çıkan toplam sandık sayısının, yeni dönemde temsilciliklerle birlikte yaklaşık 24 ila 32 bandına gerileyeceği anlamına geliyor.

Seçmenlerin elektronik başvuru sayfasından başvuru yapması gerekiyor.

Kayıt için son gün 24 Mart

Toplam sandık sayısındaki düşüş nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun yönetilmesi ve sandık planlamasının sağlıklı yapılabilmesi için seçmen kaydı kritik önem taşıyor.

Yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşların, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını en geç 24 Mart tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Türkiye teknik eş güdümü sürdürüyor

Türkiye, Bulgaristan'daki seçim sürecinin düzenli, güvenli ve erişilebilir koşullarda gerçekleşmesi için teknik ve idari eş güdüm çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, demokratik katılımın her vatandaşın asli hakkı olduğunu vurgularken, seçme hakkının sorunsuz kullanımı için vatandaşların resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

