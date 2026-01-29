Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Dünya
AA 29.01.2026 21:39

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıl aradan sonra yeniden başladı

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıllık aranın ardından yeniden başlatıldı.

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıl aradan sonra yeniden başladı

Dawn gazetesinin haberine göre, Biman Bangladesh Airlines hava yolu şirketinin BG-341 sefer sayılı uçağı, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 20.00'de yola çıktı.

Yerel saatle 23.00'te Pakistan'ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na varan uçak, Bangladeş ile Pakistan arasında 14 yıl aranın ardından düzenlenen ilk direkt uçuş olarak kayıtlara geçti.

Toplam 150 kişinin seyahat ettiği uçuş, Pakistan ve Bangladeşli yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Biman Bangladesh Airlines, gece yarısı Karaçi-Dakka hattında dönüş uçuşu da yapacak.

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde "güvenlik" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

