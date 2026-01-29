Hafif Sağanak Yağışlı 9ºC Ankara
AA 29.01.2026 23:07

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin diplomasi için "gerilimi artıran eylemlerine" son vermesi gerektiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin "onurlu diplomasi" yolunu tercih ettiğini belirterek, ABD'nin de diplomasi için "gerilimi artıran ve kışkırtıcı eylemlerine" son vermesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin diplomasi için "gerilimi artıran eylemlerine" son vermesi gerektiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, ABD'nin gerilimi artıran adımlarının ardından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Pezeşkiyan, Katar ve Pakistan'ın İran'a yönelik destek ve dayanışmasını takdir ederek, İslam ülkeleri arasında birlik, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın dış politikasının uluslararası hukuka dayalı, eşitlikçi ve tehditten uzak bir diplomasi anlayışına dayandığını ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin gerçekten müzakere ve diplomasi arayışında olması halinde gerilimi artıran ve kışkırtıcı adımlara son vermesi ve bunu pratikte göstermesi gerektiğini belirtti.

İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ve çatışmadan yana olmadığını dile getiren Pezeşkiyan, diyalog ve diplomasiye öncelik verdiklerini ancak geçmiş deneyimler ışığında müzakereler sırasında tehdit veya saldırılara maruz kalmayı kabul etmeyeceklerini, ülkeyi ve halkı savunma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim ve Pakistan Başbakanı Şerif ise İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı savaş, yaptırım veya siyasi müdahalelere karşı olduklarını vurguladı.

Her iki lider de diyalog ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi için çabaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, olası bir çatışmanın bölge genelinde ciddi istikrarsızlık ve şiddet riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu.

Şeyh Temim ve Şerif ayrıca İran'ın diyalog ve diplomasiye dayalı yaklaşımını olumlu bulduklarını ve bu yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. 

İran ABD Mesud Pezeşkiyan
OKUMA LİSTESİ