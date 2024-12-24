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Dünya
AA 24.12.2024 06:12

Katil İsrail, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir araç ve eve düzenlediği saldırıda, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Katil İsrail, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinliyi öldürdü
[AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 yardım personeli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise 2'si çocuk 3 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 317 Filistinli öldü, 107 bin 713 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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