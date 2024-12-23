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Dünya
AA 23.12.2024 23:36

Kassam Tugayları: Bazı esirlerin hayatı, İsrail ordusunun birkaç yüz metre ilerlemesine bağlı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun karadan işgal saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde birkaç metre ilerlemesi durumunda bazı esirlerin hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.

Kassam Tugayları: Bazı esirlerin hayatı, İsrail ordusunun birkaç yüz metre ilerlemesine bağlı
[Fotoğraf: Arşiv]

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram platformunda yayınlanan video konuşmasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimizin kahramanlıkları ve Gazze'nin kuzeyinde yaptıkları, dünyadaki tüm özgür insanlar için ilham verici bir örnektir." dedi.

"Bazı esirlerin hayatı, işgal ordusunun saldırılara maruz kalan bazı bölgelerde yüzlerce metre ilerlemesine bağlı." diyen Ebu Ubeyde, ayrıntıya yer vermedi.

Kassam Tugayları, 14 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını ve onların öldüklerinden emin olmak için aynı yeri tekrar bombaladığını açıklamıştı.

İsrail cezaevlerinde 10 bin 300'den fazla Filistinli tutulurken, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

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