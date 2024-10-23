Katil İsrail, 8 Filistinliyi daha öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik sıkı abluka ve saldırılarının 2 haftayı aşkın süredir devam ettiği vurgulandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.
Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden 2 kişinin cansız bedeni ile 3 yaralının tahliye edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgedeki sıkı ablukayı sürdüren İsrail askerlerinin sivil savunma ekiplerine ateş açtığı ve ekibin hızlıca bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 5 Ekim'den beri başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzey bölgelerini yoğun saldırı ve kuşatma altında tutuyor.