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Dünya
AA 23.10.2024 09:17

Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma "kefen gönderin" çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılara karşı uluslararası toplumun müdahalesi ve desteğinin yetersiz kaldığını belirterek, en azından hayatını kaybedenler için kefen gönderilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma "kefen gönderin" çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki insani krizin derinleştiği bugünlerde, dünya kamuoyuna duygusal ve dramatik bir çağrı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumun yetersiz kaldığı vurgulanırken, en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilebilmesi için kefen gönderilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

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