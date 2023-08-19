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Dünya
AA 19.08.2023 12:24

Katil balina Lolita, 50 yılı aşkın esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü

Katil balina Lolita, yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanırken ABD'nin Miami kentindeki 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü.

Katil balina Lolita, 50 yılı aşkın esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü
[Fotograf: AP]

Aynı zamanda "Tokitae" olarak da bilinen Lolita'nın tutulduğu Miami Seaquarium'dan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Lolita'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Lolita'nın son iki gün içinde ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığı ve çabalara rağmen tedaviye yanıt vermediği kaydedildi.

Katil balinanın Pasifik Okyanusu'na taşınması sürecini finansal olarak destekleyen Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, "Lolita'nın aramızdan ayrılması beni derinden üzdü" dedi.

Irsay, katil balinayı evine geri götürmek için gösterilen tüm çabalardan dolayı onur duyduğunu ve bu şekilde teselli bulduğunu ifade etti.

Lolita, 1970'te 4 yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium'a satılmıştı.

2022'den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.

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