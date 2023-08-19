Orman yangınlarından kurtulan hayvanlar için bağış toplayıp koşu bandı aldı

Avustralya'daki 2019-2020 orman yangını sezonunda ülkenin güneydoğusunda, İngiltere'nin yaklaşık yarısı büyüklüğünde, 11 milyon hektardan fazla alan tahrip oldu.

İngiltere'nin Peterborough kentinde yaşayan 27 yaşındaki Kerry Palin,Ocak 2020'de Palin, yangınların tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde, doğal hayatı koruma görevlilerinin artık modern tarihin en kötü vahşi yaşam felaketlerinden biri olarak gördüğü olaydan etkilenen hayvanlara yardım eden hayır kurumlarına fon toplamak için Facebook'ta binicilik temalı bir çevrimiçi açık artırma düzenledi.

Sayfanın 7 binin üzerinde takipçisi vardı ve 300'den fazla kişi satılması için mal bağışladı.

Cambridgeshire Polisi, ürün satın alan kişilerin doğrudan Palin'e ödeme yaptığını ve paranın hayır kurumlarına dağıtılacağını düşündüklerini belirtti.

Postiş, koşu bandı, lüks eşyalar...

Palin bunun yerine, 4 hayır kurumuna sadece 5'er dolar yatırdı ve daha fazla para ödenmiş gibi göstermek amacıyla insanlara makbuzların üzerinde oynanmış ekran görüntülerini gönderdi.

Palin, 34 bin sterlinden fazla bağış toplamasına rağmen paranın geri kalanını yeni postişler, koşu bandı ve halı gibi lüks eşyalar satın alarak kendisine harcadı.

Polis, bağışçıların endişelerini dile getirmesi durumunda Palin'in onları engelleyerek bir daha kendiyle iletişime geçememelerini sağladığını açıkladı.

Ancak bağışçıların baskısının artması ve PayPal hesabında sorunlar yaşaması üzerine Palin polise giderek parayı kendi lüks harcamaları için kullandığını itiraf etti.

Palin daha sonra yalan beyanla dolandırıcılık, suç teşkil eden malı gizleme ve suç teşkil eden mal edinme suçlarını kabul etti. 16 ay hapis cezasına çarptırdı.