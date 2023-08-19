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Dünya
AA 19.08.2023 03:25

Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bosna Hersek'te bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) ödül kazananlar belli oldu.

Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
[Fotograf: AA]

"Saraybosna'nın Kalbi" adıyla verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinden sonra düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

11 Ağustos'ta başlayan SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film yarıştı.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Elene Naveriani'nin "Blackbird Blackbird Blackberry" filmi kazandı. Philip Sotnychenko ise "La Palisiada" filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Lost Country" filmindeki rolüyle Jovan Ginic alırken, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Blackbird Blackbird Blackberry" filmindeki rolüyle Ekaterine Chavleishvili'ye verildi.

"En İyi Belgesel" ödülüne yönetmen Nemanja Vojinovic'in "Bottlemen" eseri layık görüldü ve "En İyi Kısa Belgesel" ödülü de yönetmen Sara Jurincic'in "Valerija" belgeseline verildi.

Yönetmen Kumjana Novakova "Silence of Reason" eseriyle "İnsan Hakları Ödülü"nü, yönetmen Gergo Somogyvari ise "Fairy Garden" filmiyle "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

"En İyi Kısa Film" ödülünü "27" filmiyle Flora Anna Buda alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü ise "Falling" filmiyle yönetmen Anna Gyimesi kazandı.

Program, ödül törenine katılanların sahnede toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

SFF, sinema ve medya dünyasının ünlü isimlerini konuk etti

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek hedefiyle çeyrek asırdan fazladır düzenlenen SFF, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar sinema dünyasının önemli isimleri katıldı.

Festivalde daha önceki yıllarda çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

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