British Museum'dan çalınan eserler eBay'de satılıyor

The Telegraph gazetesinin haberine göre British Museum'un 16 Ağustos'ta kayıp, çalıntı ve zarar gören eserlerle ilgili sorumluluğu bulunduğu için işten çıkarıldığını açıkladığı personelin, Akdeniz kültürleri, Helenistik dönem heykelleri ve eserleri alanında çalışan küratör Peter Higgs olduğu belirtildi.

Yaklaşık 30 yıldır müzede çalışan Higgs'in ailesi ise küratörün geçen ay işten çıkarıldığını, kendisiyle ilgili bir süredir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Roma döneminden kalma bir mücevheri 40 strerline satılmış

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yabancı bir uzman ise Roma döneminden kalma oniks taşına işlenmiş kabartmalı bir mücevherin eBay üzerinden 40 sterline (yaklaşık 1300 lira) satıldığını söyledi.

Gerçek değerinin 25 bin (yaklaşık 863 bin lira) ila 50 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 726 bin lira) arasında olduğunu kaydeden uzman, mücevherin 2016'dan beri sitede açık artırmayla satılmak üzere beklediğini kaydetti.

Tarihi eser uzmanı, 2020'de konuyla ilgili İngiliz bir meslektaşını uyardığını, meslektaşının ise "son derece utanç verici" olduğu için müzenin bu bilgiyle ilgilenmeyeceğini söylediğini aktardı.

Uzman aynı zamanda sitede satışa sunulan bazı eserlerin fotoğraflarının müze kataloğunda bulunmadığının da altını çizerek satıcının bu bilgiye sahip olduğunu, bu nedenle söz konusu eserlerin çalınmış olabileceğini ifade etti.

Hırsız "özensiz davranmış"

Gazeteye konuşan bir başka uzman ise eserleri satışa koyan kişinin, katalogdan kontrol edilebilecek bazı eserleri "özensiz davranarak" siteye yüklediğini, oniks üzerine kadın ve Priapos kabartmalarının işlendiği mücevherin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

eBay üzerinden eseri satan hesabın adının "sultan1966" olduğunu kaydeden uzmanlar, Higgs'in X adını alan Twitter'daki kullanıcı adının da "sultan1966" olduğuna işaret etti.

Uzmanlar, satıcıya 2016'da bu soruyu sorduklarını ancak satıcının bu ilişkiyi reddettiğini aktararak satışa sunulan ikinci eserin ise bir erkek kabartmasının bulunduğu yüzük taşı olduğunu, bunun müze kataloğunda fotoğrafının bulunduğunu kaydetti.

Müzenin, çarşamba günü, söz konusu eserlerin sergi için değil akademik araştırma için depolarda bulunduğu yönündeki açıklamasına karşın arkeolog Dorothy Lobel King ise "Hangi eserlerin müzede olmadığını söylemek çok zor. Müze iki yıldır kayıpları kabul etmiyor ama sadece bu yıl içinde akademik araştırma için görmeyi talep ettiğim kabartmaların hiçbirini göremedim." dedi.

İşten çıkarılan Higgs, depolardan şikayet etmiş

İddiaların odağındaki Higgs'in, 2002'de Sunday Times gazetesindeki söyleşiyle ilgili de yeniden gündeme geldi.

Higgs, bu söyleşide depolardaki düzensizlikten ve kayıplardan şikayet ederek, "Tam bir kaos hakim." ifadelerini kullanmış.

Koleksiyonundaki yaklaşık 8 milyon eserle dünyanın en önemli müzeleri arasında gösterilen British Museum, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bir sayı vermeden çok sayıda eserin kayıp, çalınmış ya da zarar görmüş olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsmi verilmeyen bir personelin sorumluluğu nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilirken hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlatmıştı.