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Dünya
AA 19.08.2023 00:15

ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı.

ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı
[Fotograf: AA]

Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtti.

Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Caminin imamı Yusuf Selim de polisin hutbe sırasında geldiğini ve bomba ihbarı aldıklarını dile getirerek cemaatin güvenliği için caminin boşaltılması konusunda yardım istediğini söyledi.

Bunun üzerine caminin güvenlik şefi Mohamed Abdulmalik'in cemaatten derhal binayı boşaltmasını istediğini anlatan Selim, polis köpeklerinin namaz kılınan bölüme girmediğini kaydetti.

Tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi

Selim, bomba imha uzmanlarının ihbarın yapıldığı bölüme yoğunlaştıklarını, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine cemaatin yeniden camiye girerek cuma namazını kıldığını dile getirdi.

Bu tür tehditlerin her zaman olduğuna ancak cemaatin ibadet özgürlüğü için yetkililerin bu işi ciddiye alması gerektiğine dikkati çeken Selim, "Her gün, haftanın yedi günü, bu camiye geliyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Böylece insanlar buraya gelmeye devam eder ve ibadetlerini güven içinde yaparlar." dedi.

Caminin güvenlik şefi Abdulmalik ise ihbarın asılsız çıkmasına karşın polisin bu olayı "nefret suçu" olarak kayda geçtiğini söyledi.

Abdulmalik, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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