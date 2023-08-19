Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2023 00:12

Trump basın toplantısını iptal etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığına" ilişkin iddiasıyla alakalı "yeni kanıtlar" sunmak için pazartesi düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal etti.

Trump basın toplantısını iptal etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, avukatının tavsiyesi üzerine basın toplantısını iptal etme kararı aldığını belirtti.

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da 15 Ağustos'ta konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinde yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlığa ilişkin "büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu" pazartesi New Jersey’de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını açıklayan Trump, "Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli." yorumunda bulunmuştu.

Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savunmuştu.

Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
COVID-19'un yeni varyantı Eris Yunanistan'da artış gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
İngiltere'de COVID-19'un yeni varyantı ilk kez tespit edildi
00:20
ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı
00:14
Zimbabve 4 Güney Afrikalı gazeteciyi sınır dışı etti
00:11
COVID-19'un yeni varyantı Eris Yunanistan'da artış gösteriyor
23:10
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
23:56
Bursa'da ahşap kapı fabrikasında yangın
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
FOTO FOKUS
Hasta nakil aracının önünü kesti
Hasta nakil aracının önünü kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ