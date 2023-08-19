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Dünya
AA 19.08.2023 03:19

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuk ağır yaralandı.

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde kendilerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla bir Filistinliye ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin vurduğu kişinin 15 yaşında Filistinli bir çocuk olduğu, ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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