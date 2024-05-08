Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2024 20:53

Katarlı Bakan el-Hatır: Gazze İyilik Gemisi ile iki ülke arasında yeni işbirlikleri gelişebilir

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin, iki ülke arasında daha kapsamlı işbirliklerinin temeli olacağını umduğunu söyledi.

Katarlı Bakan el-Hatır: Gazze İyilik Gemisi ile iki ülke arasında yeni işbirlikleri gelişebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması törenine katılmak için Türkiye'de bulunan Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır, soruları yanıtladı.

Türkiye ve Katar'ın ortak girişimi olan, insani yardım taşıyan geminin uğurlandığını belirten Hatır, "Bunun daha kapsamlı işbirliklerinin de temeli olacağını umuyoruz" dedi.

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" yola çıktı
"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" yola çıktı

Hatır, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında çok sayıda adım atıldığını ifade ederek, Türkiye'ye ziyaretinin Gazze odaklı bir ziyaret olduğunu vurguladı.

Ziyareti çerçevesinde birçok konunun ele alındığını dile getiren Hatır, Gazze'nin yanı sıra Sudan, Afganistan ve Somali'deki durumların da değerlendirildiğini söyledi.

Hatır, İsrail'in bölgede işgale devam ettiğini belirterek, "Son 48 saate baktığımızda Refah'a saldırılar devam ediyor. İnsani yardım girişi durdurulmuş durumda" diye konuştu.

Ülkesinin çabalarının devam ettiğini vurgulayan Hatır​​​​​​​, "Türkiye'nin çabalarını da takdirle karşılamaktayız. Bugün öğrendiğime göre bu geminin Türkiye'den hareket eden 11. gemi olduğu dile getirildi. Bu da tabii memnuniyet verici bir şey" dedi.

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"

İnsani yardım malzemelerini taşıyan gemi, yaklaşık 2 gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Gümrük işlemlerinden sonra Filistin Kızılayına teslim edilecek malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye'den bugüne kadar Gazze'ye 13 uçak ve 10 gemiyle toplamda 52 bin 16 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

ETİKETLER
Katar Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Filistin bayrağı asan kişinin evinin önüne bomba yerleştiren Avustralyalıya hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Gazze'deki hükümet: İsrail'in politikaları güneyde açlık dalgasına neden olacak
21:26
Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için çadırlar kurdu
21:22
Almanya: Gazze'de daha büyük bir insani felaketi önlemek için her şeyi yapmalıyız
21:04
DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz
21:53
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber'de
20:56
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Şili'de sokaklar beyaza büründü
Şili'de sokaklar beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ