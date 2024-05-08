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Dünya
AA 08.05.2024 20:35

Filistin bayrağı asan kişinin evinin önüne bomba yerleştiren Avustralyalıya hapis cezası

Avustralya'da Sydney Downing Merkez Mahkemesi, Filistin yanlısı bir kişinin evinin önüne ev yapımı bomba yerleştiren Avustralya vatandaşını 12 ay hapse mahkum etti.

Filistin bayrağı asan kişinin evinin önüne bomba yerleştiren Avustralyalıya hapis cezası
[Fotograf: AP]

Australian Associated Press'in haberinde, Sydney'deki mahkemenin, Filistin bayrağı asan kişinin evinin önüne patlayıcı düzenek yerleştiren 43 yaşındaki David Maurica Wise'ı hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Olayın 4 Ocak'ta yaşandığı anımsatılan haberde, Wise'ın, Filistin bayrağı asan kişinin evinin önünde park halinde bulunan aracın üzerine ev yapımı bomba yerleştirdiği aktarıldı.

Haberde, yakıt bidonu içerisine yerleştirdiği bombanın üzerine "Yeter, bayrağı indir, bu son şansın" yazılı bir not da bırakan Wise'ın, 12 ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Mahkemenin, Wise'a 3 aylık şartlı tahliye süresi tanıdığı ve 2 yıllık toplumsal hizmet cezası verdiği vurgulandı.

Yargıç Megan Greenwood, karar konuşmasında, denizaşırı yaşanan çatışmalara ilişkin bu tarz etkileşimlerin olmaması gerektiğini belirterek, "Toplumumuz bölgede yaşananlara karşı duyarlılığını koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Sydney'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle soyadı paylaşılmayan Theo adlı kişi, 7 Ekim 2023'ten bu yana evinde Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkındaki görüşlerini yazdığı bir yazı tahtasını sergilediğini ve evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söylemişti.

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