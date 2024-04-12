Katar'daki Türkler, Büyükelçilik etkinliğinde bayramlaştı

Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu’nun davetiyle Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen programa Katar Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri, Doha Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve şehirde yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Göksu, misafirlerini tek tek karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

Misafirlere Türk lezzetlerinden çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Katar Türk Okulu’ndan gelen halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Büyükelçi Göksu, yaptığı konuşmada, bayramların aileleri bir araya getirme ve birlik olma hususundaki önemine değindi.

Gazze’deki insanlık dramına dikkati çeken Göksu, "Filistin halkının yaşadığı zulümlerin artık son bulmasını umuyoruz. İnşallah Gazzeli çocukların mutlu bir bayram sabahına uyanacakları günler yakındır." dedi.